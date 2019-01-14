Собянин назвал сроки открытия станции метро в Коммунарке

Столичный градоначальник рассказал, в когда в поселении Коммунарка появится станция метро.

Слова чиновника приводит агентство «Москва». Это заявление мэр сделал ходе технического пуска на участке от станции «Филатов Луг» до станции «Коммунарка».

По словам Собянина, для жителей поселения станция метро будет доступна в мае 2019 года, а прокладка инженерных коммуникаций займет несколько месяцев.

Также известно, что в марте 2019 года будет принят проект дальнейшего развития Сокольнической линии метро.