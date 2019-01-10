Обглоданные животными тела двоих мужчин нашли в открытом гараже в ТиНАО

СК возбудил уголовное дело после обнаружения тел двоих мужчин азиатской наружности в поселении Десеновское в ТиНАО.

Как передает агентство городских новостей «Москва», 6 января в открытом заброшенном гараже в поселении Десеновское были обнаружены сильно обглоданные животными тела двоих неизвестных мужчин азиатской наружности в возрасте примерно 25 и 45 лет.

Отмечается, что рядом с трупами правоохранители нашли шесть бутылок из-под водки. Кроме того, экспертиза показала, что смерть мужчин наступила около двух месяцев назад от множественных переломов костей черепа.

В связи с этим 9 января следователи возбудили уголовное дело об убийстве. В настоящее время выясняются обстоятельства совершенного преступления.