СМИ сообщили о гибели сержанта, уронившего шлагбаум в Сирии

В ноябре в Сирии погиб 28-летний младший сержант Андраник Арустамян.

Как сообщает Русская служба «Би-би-си», Арустамян погиб 2 ноября в населенном пункте Аш-Шула в 30 километрах к западу от Дейр-эз-Зора.

По официальной версии, сержант открывал минный шлагбаум перед подъехавшим туда военным «Уралом», не удержал его и опрокинул, в результате чего взорвались четыре мины. Такие шлагбаумы предназначены для защиты от начиненных взрывчаткой машин со смертниками. Родные погибшего считают, что одна из упавших мин была бракованная.

Тело младшего сержанта доставили в Москву 3 ноября, а на следующий день его привезли в Тоцкий район Оренбургской области, где жил Андраник Арустамян. На похороны военного пришло все командование 21-й гвардейской мотострелковой бригады, которая там дислоцируется.

Информацию о гибели сержанта никто не скрывал, но Минобороны это никак не комментировало. Последний раз потери РФ в Сирии официально признавались в сентябре, когда сирийские ПВО случайно сбили российский Ил-20 с 14 военнослужащими на борту.

По данным оборонного ведомства, с начала военной операции РФ в Сирии в 2015 году там погибли 108 российских военнослужащих. Некоторые СМИ и независимые эксперты считают, что потери могут быть больше.

Ранее Арустамян служил в Афганистане, Чечне, Карабахе. В Сирию он отправился во второй раз. Перед этим он женился.