Мать убитой на Кубани девочки потребовала от МВД 5 млн рублей

Жительница Кубани потребовала пять миллионов рублей от краевого управления МВД после убийства дочери.

В мае 2017 года суд приговорил к 23 годам колонии строгого режима инспектора по делам несовершеннолетних отдела МВД по Горячему Ключу Ивана Сорокоумова. Его признали виновным в изнасиловании нескольких девочек, которых он вывозил в лес, а также в убийстве 12-летней школьницы. По версии следствия, он убил ребенка после изнасилования, когда узнал от коллег, что девочку начали разыскивать.

Главу отдела по делам несовершеннолетних, где служил Сорокоумов, уволили. Такое же наказание постигло начальника городского отдела полиции и еще двух высокопоставленных полицейских.

9 января «Дождь» сообщил, что мать погибшей девочки потребовала пять миллионов рублей компенсации от краевого управления МВД. Об этом телеканалу рассказал ее адвокат Янна Галаган.