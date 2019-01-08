Фотокорреспондент Sobesednik.ru прогулялся по праздничной Москве.

Около 2,6 миллиона москвичей и гостей города встретили Новый год на праздничных площадках столицы. Как писал Sobesednik.ru, в этом году столичные власти решили сократить траты на празднование Нового года до 972 миллиона рублей. В прошлом году ушло в полтора раза больше. Мэрия сэкономила в основном на художественной подсветке.

Несмотря на экономию бюджета, новогодняя Москва не перестала радовать глаз и греть душу ценителей прекрасного.