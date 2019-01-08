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05 января, суббота

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Число обратившихся за психологической помощью москвичей выросло в 2018 году

Общество

За январь-ноябрь 2018 года в Московскую службу психологической помощи населению (МСППН) обратились 58 тысяч человек.

Об этом заместитель директора МСППН Ольга Тенн рассказала агентству «Москва». «В 2018 году за очной психологической помощью в МСППН обратились более 21 тысячи человек. На телефон неотложной психологической помощи "051" с января по ноябрь 2018 года поступило 36 948 обращений. Таким образом, количество москвичей, обратившихся за психологической помощью в 2018 году, составило более 58 тысяч, что на 5 тысяч человек больше, чем в 2017 году», — цитирует агентство Тенн.

Замдиректора МСППН также уточнила, что москвичи обращаются за психологической помощью из-за проблем в семье и браке, взаимоотношений с детьми, депрессий и фобий, проблем в отношениях с другими людьми, а также из-за одиночества и проблем выбора.

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