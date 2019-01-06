Патриарх Варфоломей вручил томос об автокефалии главе новой церкви Украины

Петр Порошенко посетил церемонию вручения томоса об автокефалии предстоятелю новой Православной церкви Украины (ПЦУ).

Как передает «Интерфакс», в Стамбуле прошла торжественная церемония, в ходе которой Константинопольский патриарх Варфоломей вручил предстоятелю новосозданной Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию томос об автокефалии.

На мероприятии присутствовала украинская делегация во главе с президентом Украины Петром Порошенко. Отмечается, что представителей поместных православных церквей на церемонии не было. ПЦУ признала только Константинопольская церковь.

«Автокефалия Православной церкви Украины провозглашена. Томос — вручено!» — написал находящийся на церемонии в Стамбуле митрополит Александр Драбинко, перешедший из УПЦ (Московского патриархата) в ПЦУ.

Напомним, объединительный собор, по итогам которого была образована Православная церковь Украины, прошел в Киеве 15 декабря. В соборе принимали участие представители Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и Украинской православной церкви Московского патриархата.