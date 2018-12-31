В первый день нового года в Москве ожидается сильный ветер

Гидрометцентр предупреждает москвичей о «желтом» уровне погодной опасности в городе 1 января 2019 года.

Предупреждение действует с 9 до 21 часа вторника, 1 января, сообщает «Москва 24». Днем синоптики прогнозируют в Москве небольшой снег, местами переходящий в метель, и гололедицу при температуре до пяти градусов.

В первые дни нового года синоптики не ждут в Москве сильных морозов, однако возможны снегопады и также сильный ветер. Для метеозависимых людей угрозу могут представлять колебания атмосферного давления, которые продлятся до конца первой недели 2019 года.