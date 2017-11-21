Власти не увидели опасности в выбросе радиации под Челябинском

Министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко назвал «истерией» сообщения о выбросе рутения.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в Росгидрометцентре заявили о мощном выбросе рутения-106 в Челябинской области.

Евгений Савченко рассказал порталу 74.ru, что после появившихся в СМИ сообщений власти запросили информацию у Росатома и Гидрометцентра.

«Когда в СМИ поднялась истерия вокруг некой аварии и облака рутения-106, мы инициативно запросили пояснения в Гидрометцентре и в Росатоме. Гидрометцентр после 11 октября нам ответил, что фиксировал колебания радиационного фона, но он не приближался к опасному уровню», — сообщил Савченко.

Он также подчеркнул, что эвакуация населения не проводилась, так как опасности из-за выброса радиации нет.