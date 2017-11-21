Под Челябинском радиационный фон был превышен в 986 раз

Росгидромет заявил об экстремально высоком загрязнении окружающей среды радиоактивным изотопом в Челябинской области.

Как сказано в сообщении Росгидромета, в период с 25 сентября по 1 октября в Челябинской области было зафиксировано экстремально высокое загрязнение окружающей среды радиоактивным изотопом рутения Ru-106.

Радиоизотоп был обнаружен в пробах аэрозолей из пунктов наблюдения Аргаяш и Новогорный. В Аргаяше фон оказался превышен в 986 раз по сравнению с предыдущим месяцем, в Новогорном — в 440.

В Росгидромете добавили, что из-за обширного антициклона загрязняющие вещества могли быть перенесены в район Средиземноморья и на север Европы.