Мать полковника Дмитрия Захарченко уехала в Израиль

Мать и сестра полковника МВД Дмитрия Захарченко, в квартирах которых нашли более 9 млрд рублей, уехали из России.

Как сообщает в понедельник, 20 ноября, РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, мать полковника Захарченко уехала в Израиль, а его сестра — в Турцию.

«Оттуда они делают попытки еще как-то объяснить наличие денег, но пока ситуацию только усугубляют, поскольку мы уличаем их во лжи», — цитирует агентство Куренного.

По словам представителя Генпрокуратуры, мать Захарченко объяснила найденные у нее деньги предоплатой за якобы выставленную на продажу квартиру на Мичуринском проспекте, однако оригинала договора о купле-продаже квартиры следователи не нашли.

«Она также сообщила, что от продажи дома в Ростове получила шесть миллионов рублей, это так», — сказал Куренной и добавил, что, по словам покупателя дома в Ростове, перед судом мать Захарченко звонила ему «и просила сфальсифицировать документы по сделке и указать сумму в расчетах в 12 миллионов рублей».

Отмечается, что так как обе женщины проходят по делу как свидетели, оснований не выпускать их за границу не было. Источник издания утверждает, что они останутся жить за границей.