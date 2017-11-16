Кудрин заявил, что у властей РФ закончились деньги на выплату пенсий

Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин не увидел альтернативы повышению пенсионного возраста в России.

Как рассказал сам Кудрин в интервью газете «Аргументы и факты», за последние семь лет расходы российских властей на пенсии выросли на 3% ВВП, что составляет порядка 2,5 трлн рублей в год.

По словам главы Центра стратегических разработок, это почти столько же, сколько ежегодно тратится на все образование в стране. Кроме того, Кудрин предположил, что в скором времени для выплаты пенсий властям придется полностью отказаться от вложений в медицину и строительство дорог.

В сложившейся ситуации, по мнению политика, российским властям остается лишь повысить пенсионный возраст, поскольку сейчас в России катастрофически не хватает средств для обеспечения пожилых людей.

«Скажу прямо: да, не осталось. Смотрите, в 2016 г. государство впервые нарушило свои обязательства и не провело индексацию пенсий для всех пенсионеров. Однократная выплата в размере 5000 руб. не компенсировала то, что люди недополучили. Сейчас обсуждается ограничение выплат работающим пенсионерам. Это всё — следствие дефицита средств в Пенсионном фонде. Можно ли закрыть дыру за счет других источников — например, повышения налогов? Нет», — приводит издание слова бывшего главы Минфина РФ.