Телефонный терроризм могут перевести в статус особо тяжкого преступления

Московская городская дума рассматривает возможности для ужесточения наказания за телефонный терроризм.

Как сообщает РИА «Новости», депутаты Мосгордумы рассматривают несколько вариантов для ужесточения наказания за ложные звонки о взрывных устройствах.

По словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, было предложено перевести телефонный терроризм в статус особо тяжкого преступления, которое предусматривает увеличение срока и штрафа за ложные сообщения о заложенном взрывном устройстве.

«Звучало несколько предложений: это изменение квалификации в особо тяжкое преступление, изменение срока, размера штрафа, введение категории рецидива — повторяемости данного преступления и введение процедуры ущерба, который наносится такими действиями. Вот четыре группы изменений, которые были предложены», — приводит издание слова депутата.

Кроме того, Шапошников подчеркнул, что наказание для родителей, чьи дети совершили акт телефонного терроризма, также будут ужесточены.