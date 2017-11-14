МЧС призвало москвичей оставаться дома из-за гололедицы и осадков

Спасатели посоветовали жителям Москвы и Подмосковья не пользоваться личным транспортом из-за гололедицы и осадков.

Ранее Sobesednik.ru писал, что синоптики пообещали москвичам 14 ноября до 12 мм осадков и повышенную для ноября температуру +2...+4 градуса.

Как сообщает РИА «Новости», во всех районах Московской области 14 ноября ожидаются налипание мокрого снега на провода и деревья, ухудшение видимости до 500 метров и гололедица.

В связи с этим МЧС советует москвичам по возможности оставаться дома, а водителям воздержаться от поездок на личном автотранспорте.

Кроме того, спасатели напомнили жителям столичного региона об опасности воздушных линий электропередачи, рекламных щитов и слабо закрепленных конструкций во время сильных осадков.