В Москве 14 ноября может выпасть до 25% месячной нормы осадков

Синоптики пообещали москвичам и жителям столичного региона теплую погоду и до 12 мм осадков в ближайшие сутки.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», в ночь на 14 ноября в Москве выпало около 5 мм осадков, что составляет порядка 10% от месячной нормы (58 мм).

По прогнозам синоптиков, осадки различной степени интенсивности продолжат выпадать в Москве и Подмосковье в ближайшие сутки. Так, 14 ноября в столице ожидается до 12 мм осадков (почти 25% месячной нормы). При этом температурный фон останется немного повышенным: в Москве +2...+4 градуса тепла, в Подмосковье +1...+6 градусов.