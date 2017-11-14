В центре внимания
Card image cap

Почему полиция не хочет расследовать убийства животных?

Судьбоносная речь. Зачем переносят послание Путина парламенту

Дмитрий Быков: У меня нет никаких отношений с властью


Новости дня

14 ноября, вторник

[13:28]В Королеве завели дело из-за найденного тела загрызенной псами женщины
[13:10]Признанные иноагентами иностранные СМИ обяжут маркировать продукцию
[13:00]В ГД законодательно уравняют зарплаты и премии для мужчин и женщин
[12:29]Цены на бензин в РФ побили рекорды из-за сбоя установки "Газпрома"
[12:26]Роналду может покинуть "Реал" в 2018 году из-за ссоры с руководством
[12:04]МЧС призвало москвичей оставаться дома из-за гололедицы и осадков
[11:46]Минздрав собирается ликвидировать туберкулез к 2030 году
[11:34]Под Москвой ищут подбросившего труп в больницу водителя Porsche
[11:08]В Москве 14 ноября может выпасть до 25% месячной нормы осадков
[11:02]Кровля пристройки к общежитию горит на площади 200 кв. м в Сочи
[10:56]В Чечне задержали мужчину, отправившего террористам в Сирии 1 млн
[10:47]Путин выступит перед парламентом после назначения Совфедом выборов
[10:41]В Москве введен план "Перехват" после стрельбы кавказцев в "Му-Му"
[10:22]Тело покончившего с собой у МГУ полицейского нашли в его авто
[10:17]В Кузбассе завели дело на сбившего 4 детей и пенсионерку водителя BMW
[09:28]США не выведут войска из Сирии до успеха женевского процесса
[08:53]Главный онколог РФ Давыдов уйдет из Минздрава и центра им. Блохина
[08:22]Суд в Москве рассмотрит иск лидера SERB к Навальному из-за 12 июня
[07:46]Посол РФ в США увидел общие цели в одобренном документе по Сирии
[07:09]Мэй обвинила РФ в попытке "подорвать западные институты"

13 ноября, понедельник

[17:51]В Краснодаре машина с "особыми" номерами стала участницей смертельного ДТП
[17:43]Пьяный полицейский из Ясенева разбил несколько машин во дворе дома
[17:20]Организацию на стадионе в Санкт-Петербурге приводят в пример "Лужникам"
[16:36]Николай Роганов возмутился словами Игоря Денисова о его месте в сборной
[16:17]Члены парламента назвали деятельность WADA компрометирующей саму себя
[16:00]Медведев нарушил традицию во время фотографирования на саммите АСЕАН
[15:36]Под завалами рухнувшей в Саранске новостройки оказались рабочие
[15:21]Житель Краснодарского края забил до смерти женщину сковородкой
[15:05]Директора и клавишника "Машины времени" уволили перед гастролями
[14:38]Жириновский предложил создать "две-три" равновеликие партии
[14:36]Мать намеренно морила голодом своего ребенка для получения соцвыплат
[14:17]Избитую в Москве ведущую из Ульяновска госпитализировали
[14:00]Спецборт "Россия" с Песковым и Ушаковым не смог вылететь из Внуково
[13:31]Экс-владельца Черкизовского рынка Исмаилова ищут по делу об убийствах
[13:06]Устроивший ДТП пьяный судья из Азова угрожал очевидцам и менял свои номера
[13:00]Игоря Сечина повторно вызовут на допрос по делу Улюкаева 15 ноября
[12:57]Борис Ноткин: Я всегда покупаю "Собеседник", когда есть возможность
[12:39]Синоптики пообещали москвичам теплый декабрь, который отсрочит зиму
[12:34]Дмитрий Песков анонсировал декабрьскую пресс-конференцию Владимира Путина
[12:33]Курс биткоина обвалился почти на 30% из-за дорогих транзакций
Звуки музыки. Где слушать музыку после введения ограничений в "ВК"?
10 рецептов ванн с лекарственными травами для похудения
Огород на подоконнике: выбираем сорта для выращивания дома зимой
Ваше здоровье. Как проверить себя на рак – шаг за шагом
Откуда берется кешбэк и что такое карты рассрочки: все о новых схемах банков
Шесть натуральных рецептов против перхоти
Пять осенних неприятностей с внешностью – и пять способов от них избавиться
Четыре мифа о гриппе и ОРВИ, которые могут навредить вашему здоровью
Важнейшее из искусств. Лучшие фильмы о революциях и восстаниях
5 необходимых действий после выплаты ипотеки

В Москве 14 ноября может выпасть до 25% месячной нормы осадков

Общество

Синоптики пообещали москвичам и жителям столичного региона теплую погоду и до 12 мм осадков в ближайшие сутки.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», в ночь на 14 ноября в Москве выпало около 5 мм осадков, что составляет порядка 10% от месячной нормы (58 мм).

По прогнозам синоптиков, осадки различной степени интенсивности продолжат выпадать в Москве и Подмосковье в ближайшие сутки. Так, 14 ноября в столице ожидается до 12 мм осадков (почти 25% месячной нормы). При этом температурный фон останется немного повышенным: в Москве +2...+4 градуса тепла, в Подмосковье +1...+6 градусов.

 

Теги: Погода

поделиться:



Политика
Земельный передел назревает из-за "бани Золотова" на Валдае
Признанные иноагентами иностранные СМИ обяжут маркировать продукцию
Путин выступит перед парламентом после назначения Совфедом выборов
США не выведут войска из Сирии до успеха женевского процесса
Общество
Повышение пенсионного возраста – или трудового стажа: сколько можно вкалывать?
В ГД законодательно уравняют зарплаты и премии для мужчин и женщин
МЧС призвало москвичей оставаться дома из-за гололедицы и осадков
В Москве 14 ноября может выпасть до 25% месячной нормы осадков
Колумнисты
Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Мы живем не при рейхстаге, мы живем не при вожде – мы давно уже в «Аншлаге». Потому что он везде

Avatar

Осокин
Михаил

телеведущий

Все смешалось: чиновники и священники бросились отмечать юбилей революции, а коммунисты будто поменялись с банкирами местами

Avatar

Баканов
Константин

обозреватель

Если деятели культуры окончательно разочаруются в государстве и справедливой власти, мало никому не покажется


Культура и ТВ
Новый сезон телеканала "ЖИВИ!"
"Светлый путь. 19.17", или чудовище Ленин в театре Табакова
Михаил Задорнов в гостях у Бориса Ноткина на ТВЦ
Вручение "Золотого граммофона". ФОТОРЕПОРТАЖ
Шоу-бизнес
Примадонна устроила модную перезагрузку
Отец Леонида Агутина: Сын завидует, что у меня – отличная женщина!
Директора и клавишника "Машины времени" уволили перед гастролями
Александр Маршал: Мой сын прошел армию и теперь поет хип-хоп

Здоровье
"Оденься в красное"
Минздрав собирается ликвидировать туберкулез к 2030 году
Все, что нужно знать о кори – полезные советы
Трын-трава для иммунитета: 4 народных рецепта от ангины
Туризм
Место смерти изменить нельзя. Как выглядит Бутовский полигон сегодня
Россиян предупредили о крупной вспышке легионеллеза в Португалии
Тур в будущее
Тайские власти отсрочили полный запрет на курение на пляжах
Авто
Учи медчасть! Билеты ГИБДД с ошибками как повод для реформы
Пьяный полицейский из Ясенева разбил несколько машин во дворе дома
ФСО попросила право на единоличное сопровождение кортежей
Решение кабмина о приоритете авто при круговом движении вступило в силу
Недвижимость
Долевое строительство уходит в прошлое. Что теперь?
Законопроект о регистрации машино-мест отправили на доработку
Путин приказал отказаться от долевого строительства к 2020 году
Хозяевам снесённого "самостроя" предложили платить компенсации
Читайте также

Оформите подписку на наши издания

(Акция на подписку до 7.12.2017)
Пенсионер, просивший у Путина гроб: Ладно мы, старики, а молодежи как?
Хозяйка Арктики. Сколько тратят в Мурманской области на визиты vip-персон
Ксения Собчак: В России сегодня знают двух человек – Путина и меня
"Сегодня в России нет группы, которая могла бы назначить преемника"
Студенты из Чечни – об обязательном посещении матчей "Ахмата"
Александр Маршал:
Мой сын прошел армию и теперь поет хип-хоп
Борис Клюев:
После смерти сына я не отменил ни одного спектакля
Вдова Ильи Олейникова:
Муж мне без конца говорил "Зачем мучаешь сына?"
Звезда "Зиты и Гиты":
Я и поверить не могла, что меня знают в России!
"Медиа – это история, а люди в администрациях – это временное"


Дмитрий Орлов готов судиться с авиакомпанией
"Вы мне уже запороли победу Озерова, когда выиграл Фотий!" Скандал на "Голосе"
"Учителя должны понимать, что в любой момент могут быть уволены"
Фильм "Матильда" вышел на экраны: из-за чего сыр-бор?
Подмосковные деревни окружают карьерами, свалками и мусоросжигающими заводами

В Красноярском крае на свалке нашли живого верблюда
Проверки у зубного врача защищают маленьких детей от угрозы ожирения
Интерактивная игрушка – вред или польза?
"Тор: Рагнарек": на всякого супергероя довольно пафоса
Жителя Новосибирска оштрафовали на 6,7 тысячи за летающую "Оку"