Повышение пенсионного возраста – или трудового стажа: сколько можно вкалывать?

Sobesednik.ru поинтересовался у известных людей и экспертов их мнением о повышении порога трудового стажа.

В правительстве обсуждают повышение порога минимального трудового стажа, который дает право на пенсию по старости. Это альтернатива непопулярной идее о повышении пенсионного возраста. В будущем это облегчит жизнь Пенсионному фонду и бюджету. А людям?

Андрей Мовчан, Московский центр Карнеги:

– Это тот случай, когда очень сложно говорить о целесообразности, не имея статистики и соответственно представления о том, какое влияние на рынок труда может произвести это изменение.

Галина Стаханова, актриса:

– Это несправедливо и совершенно ни к чему. Лучше бы занялись вопросом о детях войны – сколько раз уже этот законопроект отклонялся! Я родилась в 1940-м, в 1941-м началась война. Мы пережили самые трудные годы, голодали, дети стояли у станков... А в правительстве рассматривают какие-то странные вещи! Лучше бы себе сократили зарплаты и пенсии.

Юлия Денисова, сооснователь сервиса «Бабушка и дедушка на час»:

– С точки зрения экономики это целесообразно и, более того, неизбежно, рано или поздно мы все равно к этому придем. Хотя сложно сказать, станет ли от этого лучше. Потому что пенсии маленькие и работы нет. Например, в нашем сервисе работают люди, которым 55–60 лет, есть и старше. И это огромный интеллектуальный потенциал, который никак не востребован.

Евгений Артюх, экс-председатель Российской партии пенсионеров за справедливость:

– Это лучше, чем идея о повышении пенсионного возраста, но и она не решит проблем ПФР. Потому что никак не соотносится с причинами, из-за которых эти проблемы возникают. Это несколько моделей: о трудовых пенсиях, о пенсиях для госслужащих, о пенсиях для отдельных категорий госслужащих и т.д., а также необдуманные бюджетные траты. Сбалансировать пенсионные выплаты и заткнуть дыры в ПФР – ситуация уже нормализуется. А в увеличении стажа есть логика, можно идти этим путем, но до определенных пределов.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №42-2017 под заголовком «Сколько можно вкалывать?».