Экс-мэра Владивостока изолировали от общества перед смертью

Бывший мэр Владивостока и лидер незарегистрированной партии «Свобода и Народовластие» Виктор Черепков умер от онкологии.

Заместитель Черепкова в руководстве партии Андрей Меркулов сообщил РБК, что экс-мэр Владивостока скончался на 76-м году жизни утром в столичной больнице после продолжительной болезни.

«Мы почти месяц к нему попасть не могли, была какая-то непонятная изоляция его от общества. Объяснили тем, что он себя плохо чувствует и никого не хочет видеть, что для лечения ему нужен покой. Но это человек, который общественный, он не может без общения с людьми. У него была онкология», — рассказал Меркулов.

Черепков возглавлял горадминистрацию Владивостока с 1993 по 1998 год. За это время его дважды отстраняли со скандалом от должности.

В 2011 году он объявил о своём намерении баллотироваться в президенты РФ, однако незадолго до выборов отказался сдавать в ЦИК подписи в свою поддержку.

В 2013 году Черепков занял второе место на выборах главы Владивостока, выдвинувшись от партии «Альянс Зелёных».