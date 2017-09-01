Общество
Источник: Ведомости
15:09, 01 Сентября 2017 Версия для печати

Планировавшего ко Дню знаний теракт арестовали на 2 месяца

Суд арестовал до 31 октября Муродбека Кодирова, подозреваемого в подготовке теракта в Москве 1 сентября.

Как пишут «Ведомости», арестованному гражданину Узбекистана предъявили обвинения в подготовке теракта в составе организованной группы, изготовлении взрывчатых веществ и участии в деятельности террористической организации.

Как писал Sobesednik.ru, 31 августа ФСБ объявило о задержании двух выходцев из центральноазиатских республик, которые 1 сентября планировали устроить теракт: в месте большого скопления людей напасть на прохожих с топором, а затем устроить там взрыв. При задержании в Подмосковье у подозреваемых нашли, в частности, два килограмма самодельной взрывчатки и топор.

Вторым задержанным оказался гражданин Таджикистана Д. Т. Шарипов.

По данным ФСБ, Кодиров и Шарипов входили в «Исламское государство» – террористическую группировку, признанную экстремистской и запрещённую на территории России.

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