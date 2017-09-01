Общество
Источник: РИА "Новости"
14:31, 01 Сентября 2017 Версия для печати

25% жителей регионов считают Москву "воплощением всего лучшего"

Большинство россиян, не живущих в Москве, не хотели бы переезжать в столицу.

Согласно результатам опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ), 77% россиян, живущих не в Москве, не хотели бы жить в столице, передает РИА «Новости». Об обратном заявили лишь 12% опрошенных.

При этом 25% респондентов считают Москву «воплощением всего лучшего», 67% — просто большим городом.

45% жителей регионов не испытывают к Москве никаких чувств, у 33% столица вызывает положительные эмоции, у 19% — отрицательные.

Причинами хорошего отношения к Москве стали рабочие места, высокие зарплаты, уровень образования, мэр и развитие города. Отрицательное отношение к столице у респондентов вызвали излишняя зажиточность Москвы, характер жителей города и прочее.

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Карпухина Мария

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