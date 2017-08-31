Почта России начинает подписную кампанию на 1 полугодие 2018 года

1 сентября стартует основная подписная кампания на периодические печатные издания на первое полугодие 2018 года. До конца текущего года можно будет оформить подписку на газеты и журналы как во всех почтовых отделениях, так и в режиме онлайн на специальном сайте Почты России podpiska.pochta.ru, где можно выписать любимые издания не только для себя, но также для родных и близких в других регионах России.

Читатели по всей стране могут выписать газеты и журналы по собственному каталогу Почты России «Подписные издания», в котором сегодня представлено уже более 2800 газет и журналов, а также по другим подписным каталогам.

«Подписной каталог Почты России на первое полугодие 2018 года пополнился еще 800 новыми изданиями. Это и ежедневные газеты, и журналы, и детские издания, и спортивные, и специализированные. Уверены, каждый найдет для себя что-то интересное и полезное. Приглашаем читателей всех возрастов заглянуть в ближайшее почтовое отделение или на наш удобный сайт и оформить подписку на любимые издания», - отмечает заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу Инеса Галактионова.

Напомним, что тарифы на перевозку и доставку подписных изданий повышаться не будут и сохранятся на уровне подписной кампании второго полугодия 2017 года. Все скидки и льготы для населения также сохранятся.

В период всей подписной кампании федеральный почтовый оператор предоставит подписчикам изданий, входящих в список экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России, скидку в размере 25% по собственному каталогу Почты России или 20% по каталогам альтернативных коммерческих подписных агентств. Список изданий, получающих скидку в эту кампанию, был утвержден Экспертным советом и составил более 2500 наименований.

Стоит также отметить, что на сайте https://podpiska.pochta.ru/derevo-dobra и в почтовых отделениях продолжается благотворительная акция «Дерево добра», в рамках которой каждый желающий может оформить подписку на любое издание в адрес выбранного социального учреждения – конкретного детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых, сельских библиотек.

Список библиотек, желающих получить журналы в подарок, доступен на сайте акции помогиселу.рф, а сама подписка оформляется через сервисы Почты России, что значительно упрощает процесс оказания помощи сельским жителям.