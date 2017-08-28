Общество
Источник: ФССП по Санкт-Петербургу
17:58, 28 Августа 2017 Версия для печати

Петербуржец попросил посадить его в тюрьму, чтобы выплатить алименты

Житель Санкт-Петербурга попросил судебных приставов посадить его под арест, чтобы выйти из запоя.

Как сообщают в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Санкт-Петербургу, житель города, уклоняющийся от выплаты алиментов, проведет пять суток под административным арестом по собственному желанию.

В ФССП рассказали, что мужчина долгое время не платил алименты на содержание своей дочери, в результате чего у него образовался долг в 200 тысяч рублей. Суд приговорил должника к 150 часам обязательных работ, однако он попросил судебного пристава заменить наказание арестом.

Мужчина объяснил, что хочет начать помогать своей дочери, однако страдает алкоголизмом и надеется, что заключение поможет от него избавиться.

Пристав составил протокол об отказе от испытательных работ, в результате чего мужчину приговорили к пяти суткам административного ареста.

«На судебное заседание гражданин прибыл с пакетом вещей и в приподнятом настроении», — сообщили в ФССП.

Отмечается, что родственники мужчины поблагодарили пристава за решение об аресте.

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Карпухина Мария

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