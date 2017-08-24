Уровень доверия россиян к Путину достиг максимума с начала года

Деятельность Владимира Путина на посту президента РФ одобряют 83% граждан.

Согласно результатам опроса, проведенного «Левада-центром», большинство россиян (83%) одобряют работу Владимира Путина на посту российского лидера, сообщает «Интерфакс». Недовольны его работой 15% респондентов.

Деятельностью Дмитрия Медведева на посту премьер-министра РФ довольна почти половина россиян (48%). Негативно его работу оценивают 51% опрошенных.

50% респондентов удовлетворены деятельностью правительства, 49% — недовольны.

57% россиян не одобряют деятельность Госдумы, 42% довольны работой парламента.

Отмечается, что больше всего россияне доверяют Владимиру Путину. О доверии к президенту заявили 58% россиян, что, как уточняют социологи, является самым высоким уровнем с начала года.

Второе место занял глава Минобороны РФ Сергей Шойгу — ему доверяют 30% россиян, 28% заявили о доверии к министру иностранных дел России Сергею Лаврову. 14% респондентов не доверяют никому из политиков.

57% россиян уверены, что дела в стране в целом идут в правильном направлении. Подчеркивается, что такой показатель — самый высокий с начала года. Недовольны происходящем в России 29% респондентов.