Торнадо в США повредило "ядерные чемоданчики" и 8 самолетов

Прошедшее в Небраске торнадо повредило десять самолетов, в том числе два самолета «судного дня».

Как рассказали CNN в Пентагоне, торнадо, прошедшее по территории базы ВВС США в Небраске, повредило два самолета «судного дня» Boeing E-4B и восемь дальних разведчиков Boeing RC-135.

Самолет «судного дня», также известный как «ядерный чемоданчик» президента США, был разработан в ходе холодной войны и представляет собой командный центр, которым высшее руководство страны может воспользоваться в случае ядерной войны. В США таких самолетов 10, однако на вооружении стоят 4.

Отмечается, что основной лайнер находился вне базы, поэтому шторм на него не повлиял.

Торнадо в Небраске также вырвало несколько деревьев на базе ВВС и повредило одно из зданий.