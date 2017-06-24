Общество
Источник: CNN
07:01, 24 Июня 2017 Версия для печати

Торнадо в США повредило "ядерные чемоданчики" и 8 самолетов

Прошедшее в Небраске торнадо повредило десять самолетов, в том числе два самолета «судного дня».

Как рассказали CNN в Пентагоне, торнадо, прошедшее по территории базы ВВС США в Небраске, повредило два самолета «судного дня» Boeing E-4B и восемь дальних разведчиков Boeing RC-135.

Самолет «судного дня», также известный как «ядерный чемоданчик» президента США, был разработан в ходе холодной войны и представляет собой командный центр, которым высшее руководство страны может воспользоваться в случае ядерной войны. В США таких самолетов 10, однако на вооружении стоят 4.

Отмечается, что основной лайнер находился вне базы, поэтому шторм на него не повлиял.

Торнадо в Небраске также вырвало несколько деревьев на базе ВВС и повредило одно из зданий.

читайте также:США нанесли ракетный удар по Сирии
Эксперт об ударе США в Сирии: Подорвана монополия России на такие действия
Павел Подлесный рассказал Sobesednik.ru, как ракетный удар США по Сирии скажется на отношениях Москвы и Вашингтона.  »

читайте также:Маски Трампа сейчас ходовой товар
Ставь на Трампа, живи у Трампа. Президент США стал брендом в России
Миллиардер, а теперь еще и 45-й президент США подсказал россиянам, как выгодно вложиться, узнал Sobesednik.ru »

Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Loading...

Новое на сайте

Не только сладости: 6 самых интересных рецептов блюд из творога
07:08, 24 Июня 2017
Sobesednik.ru предлагает 6 самых интересных рецептов блюд из творога на завтрак
»
Евгений Моргунов не смог пережить смерть сына
06:07, 24 Июня 2017
28 лет назад, 25 июня 1999 года, не стало Евгения Моргунова. Sobesednik.ru побеседовал со вдовой любимого артиста
»
РЖД прокатит школьников за полцены в плацкарте
00:04, 24 Июня 2017
В РЖД догадались, что школьникам нужна 50%-ная скидка на проезд не только в ходе учебного года, но и на каникулах
»