Власти Подмосковья нашли четыре полигона взамен "Кучино"

Твердые бытовые отходы, которые раньше свозили на полигон «Кучино», направят в другие районы Подмосковья.

Ранее Sobesednik.ru сообщал о том, что по приказу Владимира Путина свалка в Балашихе была закрыта. На полигон «Кучино» продолжат свозить чистые грунты, чтобы ликвидировать нериятный запах и придавить скопившийся на свалке мусор.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра экологии и природопользования Подмосковья Александра Когана, местные власти нашли, куда свозить мусор, которые ранее свозили на свалку в Балашихе.

«У нас есть несколько полигонов, которые готовы принять и распределить потоки мусора. Это Торбеево, Тимохово, Храброво и Алексинский карьер», — рассказал Коган.

Таким образом, твердые отходы вместо «Кучино» будут свозить в Ногинский, Можайский, Клинский и Люберецкий районы Подмосковья.

Миниср уточнил, что Кучинский полигон принимал до 90% всех коммунальных отходов столицы. Каждый день сюда приезжали около 800 грузовиков, нагруженных мусором.

По словам Когана, в ближайшее время полигон планируют обтянуть герметичной пленкой, которая помешает проникновению газов в атмосферу. Кроме того, бывшую свалку засыплют свежим грунтом, на котором высадят деревья.