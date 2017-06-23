Общество
Источник: РИА "Новости"
08:05, 23 Июня 2017 Версия для печати

Улицы вблизи мечетей перекроют в Москве из-за Ураза-байрама

Из-за большого мусульманского праздника движение на нескольких столичных улицах будет перекрыто.

Как сообщает РИА «Новости», Ураза-байрам является одним из главных праздников у мусульманских верующих. В этот день они происходит разговение по случаю окончания месяца поста Рамадана.

В этом году Ураза-байрам будет отмечаться 25 июня. В связи с подготовкой и проведением праздничных богослужений в некоторых районах Москвы с 23 по 25 июня будет ограничено движение транспорта.

Как рассказали в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции, в пятницу, 23 июня, с 10 до 14 часов для транспорта будут закрыты Большая Татарская улица (на участке от Старого Толмачевского переулка до Малого Татарского переулка).

В воскресенье с 04:00 до 11:00 движение будет перекрыто в следующих районах: вблизи Московской соборной мечети — на улицах Дурова, Щепкина (участок от улицы Самарская до Садового кольца), Мещанская, улице Гиляровского (участок от Капельского переулка до Садового кольца), в Капельском переулке (участок от проспекта Мира до улицы Гиляровского), а также Выползове переулке в районе дома 7.

Кроме того, водителям придется объезжать районы, где находятся Историческая мечеть, мечети «Шухада», «Ярдям» и «Инам».

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Соловьева Екатерина

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