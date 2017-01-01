"Роза Хутор" закрыл доступ к своим объектам центру "Энергия жизни"

Центр «Энергия жизни» больше не сможет тренировать детей-инвалидов на «Роза Хутор».

Как заявил интернет-изданию Sports.ru директор Центра адаптивной физической культуры, спорта и туризма «Энергия Жизни» Андрей Баталов, его обязали освободить помещение комплекса «Роза Хутор» до конца сентября. Баталов заявляет, что каждый месяц платил за аренду и предлагал к обсуждению различные варианты сотрудничества.

Как утверждает сам Баталов, в руководстве комплекса ему сообщили, что занятия с инвалидами «мешают репутации горнолыжного курорта». Однако в самом «Роза Хутор» заявили, что Баталов не выполнил их единственного требования – сертификации своей методики занятий с детьми с ограниченными возможностями. А без этого нельзя быть уверенным, что она не представляет угрозы жизни и здоровью детей и не усугубляет их положение.

В центре добавили, что будут продолжать реализацию программы по поддержке и реабилитации детей в сотрудничестве с организациями, имеющими сертификацию.