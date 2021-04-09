В Уссурийске вместо обычной казармы для срочников построили лофт

Казарма 1902 года постройки в городе Уссурийске была преображена в лофт в рамках реконструкции фонда военного городка. Об этом сообщается на сайте Военно-строительного комплекса МО РФ.

Отмечается, что для сохранения облика краснокирпичной кладки, характерной для построек начала ХХ века, была использована технология инъектирования — заполнения трещин и пустот в стенах с помощью специального состава.

Полы, потолки, кровля, вентиляционные шахты и инженерные сети наоборот были выполнены по новым стандартам, а также усилен фундамент здания.

Внутренность здания казарменного комплекса была оформлено в стиле, расположенном к минимализму и обилию свободного пространства.

Всего строители сдали четыре корпуса под 200 человека каждый. Кроме непосредственно спальных расположений в здании предусмотрели «комнаты психологической разгрузки и спортзалы.