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В Уссурийске вместо обычной казармы для срочников построили лофт

Недвижимость
22:18, 09 апреля 2021

В Уссурийске вместо обычной казармы для срочников построили лофт
Скриншот с видео на YouTube
Скриншот с видео на YouTube

Казарма 1902 года постройки в городе Уссурийске была преображена в лофт в рамках реконструкции фонда военного городка. Об этом сообщается на сайте Военно-строительного комплекса МО РФ.

Отмечается, что для сохранения облика краснокирпичной кладки, характерной для построек начала ХХ века, была использована технология инъектирования — заполнения трещин и пустот в стенах с помощью специального состава.

Полы, потолки, кровля, вентиляционные шахты  и инженерные сети наоборот были выполнены по новым стандартам, а также усилен фундамент здания.

Внутренность здания казарменного комплекса была оформлено в стиле, расположенном к минимализму и обилию свободного пространства.

Всего строители сдали четыре корпуса под 200 человека каждый. Кроме непосредственно спальных расположений в здании предусмотрели «комнаты психологической разгрузки и спортзалы.

Рубрика: Недвижимость

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Скриншот с видео на YouTube

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