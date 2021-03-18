"Квартиры должны подешеветь": в России могут ввести льготную ипотеку на вторичное жильё

Почему недвижимость в стране дорожает даже при падающих доходах россиян и что будет с ценами дальше, Sobesednik.ru рассказал вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев.

В начале 2021 года российские банки продолжили ужесточать подход к выдаче ипотеки. В феврале доля одобренных заявок на такие кредиты упала до четырехлетнего минимума – 63,8% против 69,1% в декабре, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй, сообщает РБК. Предыдущий минимум был в феврале 2017 года, когда показатель составлял 63,9%.

– Думаю, в данном случае не стоит говорить о какой-то сезонности. Это тенденция, – заявил Константин Апрелев в интервью Sobesednik.ru.

Темпы роста ипотеки при отсутствии увеличения доходов населения сохранялись только благодаря снижению ипотечных ставок. Но они зафиксировались.

И, естественно, это сразу же отразилось на количестве тех, кто может позволить себе взять ипотеку, кому позволяет это сделать доходная часть семейного бюджета. И если в ближайшее время ключевая ставка ЦБ все-таки будет увеличена, то это однозначно приведет к еще большему сокращению ипотеки. В глобальной перспективе это может привести к сокращению объемов продаж, и, ввиду отсутствия покупательского спроса, к сокращению объемов строительства.

В 2020 году уже и так построено жилья меньше, чем в 2019-м, – подчеркивает Апрелев. – А в этом году, думаю, будет и еще меньше. Что, впрочем, неудивительно, ведь снижается и количество застройщиков, а значит, пропадает конкуренция в этой сфере.

Константин Апрелев // фото: стоп-кадр YouTube

По мнению Константина Апрелева, рычаги, которые могут помочь стимулировать спрос на жильё, есть.

– Во-первых, снижение стоимости жилья, но этого не происходит. А, во-вторых, рост доходов населения, но и тут все плачевно, – признает эксперт.

К чему это может привести? Ни к чему хорошему – к кризису в сфере и сокращению темпов строительства нового жилья. Чтобы этого не произошло, правительству надо поддержать льготную ипотеку на готовое построенное жилье, а не продолжать стимулировать долевое строительство с привлечением денежных средств физических лиц. В нем уже нет никакой необходимости, так как жилье у нас в основном строится на деньги банков.