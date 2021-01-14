Минстрой хочет зарегулировать рынок аренды жилья. Эксперты прогнозируют рост цен

Власти хотят усложнить сдачу жилья без уплаты налогов. Сейчас в «серой зоне» находится порядка 80% всего рынка аренды, но до конца года Минстрой планирует разработать и направить в Госдуму законопроект, который позволит усилить контроль государства в этой сфере.

«Цифровизация рынка аренды обеспечит повышение прозрачности и возможность учета заключаемых договоров для достижения национальной цели по улучшению жилищных условий», — пояснил «Известиям» замглавы Минстроя Никита Стасишин. По его словам, россиян хотят обязать регистрировать сделки в специальной цифровой платформе, которая будет заниматься учетом договоров найма. Она будет интегрирована с налоговыми сервисами, что поможет вывести рынок из тени.

По оценке управляющего партнера «ВекторСтройФинанс» Андрея Колочинского, сейчас на нелегальную аренду приходится порядка 80-90% всех сделок в России. Если правительству удастся вывести эту сферу под контроль налоговой, то стоимость аренды жилья резко возрастет — предупреждает эксперт — примерно на 13%, которые заберет себе государство в виде налога на доход.