ВС РФ запретил отнимать у банкротов двухкомнатные квартиры в обмен на однокомнатные

В Верховном суде разобрались в деле банкрота из Ижевска Дмитрия Стружкина, у которого кредитор хотел отнять двухкомнатную квартиру и обменять ее на однокомнатную в честь долга. О кейсе рассказывает портал «Такие дела».

В 2018 году горожанин был признан финансово несостоятельным для того, чтобы выплачивать деньги по кредиту. При этом у него в собственности осталась двухкомнатная квартира площадью 40 квадратных метров. На собрании кредиторов было решено отнять у человека квартиру и заменить ее на «более скромную» и удаленную от центра.

Защита Стружкина позже в суде настаивала, что такая мера не предусмотрена законом. Отнять единственное жилье можно только в случае залога по ипотеке. Также двухкомнатная квартира не может быть признана роскошью, было утверждено в республиканском арбитражном суде. Но позже кредиторам удалось оспорить это решение.

Верховный суд же признал, что сейчас не установлены правила обмена жилья «роскошного» на «необходимое», поэтому решения предыдущих инстанций не правомочны.