В Фонде капремонта томится 267 млрд рублей. Они никак не защищены от обесценивания

Зампред комитета Совфеда по федеративному устройству Аркадий Чернецкий посетовал на то, что управление «излишками» фонда капитального ремонта в регионах осуществляется неэффективно.

По его данным, на 1 октября на счетах регионов и на спецсчетах сейчас накопилось 267 миллиардов. При этом меры по защите этих средств от обесценивания в должной степени не предпринимаются, пишет «Интерфакс».

Также Чернецкий указал на рост внутренней задолженности. В этом году сумма выросла на 28%, общая сумма — почти 400 миллиардов рублей. Наибольшая часть долгов касается 22 регионов. Предполагается, что срок их возврата превышает срок действия региональной программы.

Напомним, за счет средств фонда капремонта власти намерены за 30 лет ликвидировать фонд аварийных домов.