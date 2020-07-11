В Москве в контрактах на капремонт нашли цифры, написанные исчезающими чернилами

В столице муниципальный депутат Черемушек Елена Селькова при проведении акта приема работ по капремонту лифтов обнаружила, что сумма прописана исчезающими чернилами. Об этом пишет «Медиазона».

На своей странице в Facebook Селькова выложила видео, где видно, что кроме нее все должностные лица поставили подписи под актом. После она огнем от зажигалки проводит по числу «2 659 995» в контракте и цифры исчезают.

На инцидент обратил внимание глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин. «Сметы повсеместно завышают, но представители "Единой России" обычно подмахивают их не глядя. А вот у независимых депутатов часто возникают вопросы», – пояснил он.