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Жилье хотят сделать доступным через повышение имущественного налогового вычета

Недвижимость
12:27, 04 июля 2020

Жилье хотят сделать доступным через повышение имущественного налогового вычета
Global Look Press
Global Look Press

В Госдуме предложили вдвое увеличить суммы, с которых может быть произведен налоговый вычет при покупке недвижимости.

Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгения Федорова, адресованное премьер-министру Михаилу Мишустину.

В настоящий момент в России можно получить налоговый вычет в 13% с суммы в два миллиона от стоимости жилья и 13% от трех миллионов, выплаченных в качестве процентов по кредиту. По мнению парламентария, такие нормативы далеки от реальной стоимости жилья.

Федоров предложил увеличить суммы, с которых может быть произведен налоговый вычет, в два раза, до четырех миллионов от стоимости жилья и до шести миллионов – по уплаченным процентам по кредиту. 

По мнению члена комитета, это может повысить доступность жилья.

Теги: #Тарифы и цены #Госдума #Мишустин

Рубрика: Недвижимость

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Global Look Press

Недвижимость

Жилье хотят сделать доступным через повышение имущественного налогового вычета
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