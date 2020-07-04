Жилье хотят сделать доступным через повышение имущественного налогового вычета

В Госдуме предложили вдвое увеличить суммы, с которых может быть произведен налоговый вычет при покупке недвижимости.

Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгения Федорова, адресованное премьер-министру Михаилу Мишустину.

В настоящий момент в России можно получить налоговый вычет в 13% с суммы в два миллиона от стоимости жилья и 13% от трех миллионов, выплаченных в качестве процентов по кредиту. По мнению парламентария, такие нормативы далеки от реальной стоимости жилья.

Федоров предложил увеличить суммы, с которых может быть произведен налоговый вычет, в два раза, до четырех миллионов от стоимости жилья и до шести миллионов – по уплаченным процентам по кредиту.

По мнению члена комитета, это может повысить доступность жилья.