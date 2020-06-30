Зачем дольщики приковывают себя наручниками?

Дольщики ЖК «Царицыно», которых не пустили в здание Москомстройинвеста, приковали себя к ограде в знак протеста против долгостроя. «Собеседник» выяснил у участников акции, что их толнуло на отчаянный шаг, и чем все закончилось.

– Проекту ЖК «Царицыно» уже 14 лет, это самый крупный ЖК в Москве и в России – на 28 корпусов, 6 тысяч договоров долевого участия. Первые пару лет стройка шла ударными темпами, покупатели приезжали, видели, что процесс идет, и вкладывали свои деньги в будущие квартиры. Но уже 8 лет, как объект стал проблемным, а мы боремся за свои права, – рассказал «Собеседнику» один из дольщиков Дмитрий Пигинов. – Первый застройщик – «Московский комбинат хлебопродуктов» – обанкротился, и сейчас по этому факту идет следствие. Летом 2018 года ЖК был передан московскому застройщику «Мосотделстрой № 2», который на 100% принадлежит правительству Москвы. За прошедщие 2 года они получили около 19,5 млрд рублей, но сдали только корпуса, которые и так были в высокой степени готовности – построены и отделаны на 90%. В остальном работы ведутся в вялотекущем темпе. Люди в отчаянии.

Дольщики «Царицыно» активно борются за свои права: они уже самовольно заселялись в свои недостроенные квартиры, перекрывали дорогу, пикетировали московскую мэрию.

– На этот раз 4 наших дольщика приковали себя наручниками к ограде «Москомстройинвеста», всего же на акцию пришло около 100 человек, – дополняет коллега Дмитрия по несчастью Ольга Алексеева. – Продлилось мероприятие 1,5-2 часа, потом приехала полиция и забрала четверых активистов в отделение, где на них составили протокол и выписали штрафы – каждому по 4 тысячи за нарушение социальной дистанции и еще по 10 тысяч за перекрытие дороги, хотя ее никто не перекрывал. Отпустили ребят только ближе к 12 ночи. Но наверняка это наша не последняя акция, другого выхода у нас нет.