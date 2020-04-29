Арендующие федеральное имущество кинотеатры освободили от платежей на три месяца

Правительство временно освободило стоматологические клиники и кинотеатры от платежей за аренду федерального имущества.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован официальном сайте кабмина.

«Освобождение будет действовать по платежам за апрель-июнь 2020 года и поддержит предпринимателей в условиях новой коронавирусной инфекции», – указывается в сообщении правительства.

Подчеркивается, что мера коснется представителей малого и среднего бизнеса. Отмечается, что льготы по аренде федерального имущества уже действуют для сферы туризма, бытовых услуг, негосударственных образовательных учреждений, гостиничного и ресторанного бизнеса и услуг в сфере культуры.

Накануне, 28 апреля, Владимир Путин в ходе выступления на совещании с главами регионов по ситуации с коронавирусом поручил кабмину разработать новый пакет поддержки предпринимателей.