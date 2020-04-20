Александр Роднянский первым из продюсеров заявил о крахе киноиндустрии

Из-за коронавируса съемки фильмов и кинопрокат в стране остановились. Руководители кинокомпаний, продюсеры, режиссеры, актеры с досадой разводят руками и не понимают, как потом, когда закончится карантин, выходить из сложившейся ситуации.

– Это глобальный крах всей нашей киноиндустрии, – оценил положение в разговоре с Sobesednik.ru продюсер «9 роты», «Обитаемого острова» и многих других фильмов Александр Роднянский. – Мы же не знаем, когда, например, откроются кинотеатры. А если они откроются, пойдут ли туда люди?! На фоне эпидемии, отсутствия вакцины от этого вируса... Соответственно, все кинокартины, которые не вышли весной, уже не выйдут летом и должны будут найти место в репертуаре осени или зимы. А может, весной следующего года.

Кинотеатры, от которых мы (производители фильмов. – Прим. Sobesednik.ru) зависим, простаивают, но должны платить за аренду. Что касается кинопроизводства, очень большое количество фильмов снимается на деньги инвесторов, на кредитные деньги, которые нужно возвращать в оговоренный срок. А как это сделать?! Все очень сложно! Киноиндустрия остановилась! Кино ведь зависит от погоды, природы, в ходе съемочного процесса возникают незапланированные расходы. Опять же надо зарплату платить тем людям, кто продолжает работать над фильмом – монтаж и пр. Так что создавшаяся ситуация – колоссальный удар по производству. Бьет по всей экономике киноиндустрии. И в частности, по компаниям, которые живут кинопрокатом или же заказами телеканалов. У нас же не нефтяной бизнес.

Александр Роднянский // Фото: Global Look Press

Александр Роднянский согласен, что в тяжелом положении оказалась не одна киноиндустрия, а все сферы бизнеса.

– Во многих странах выделяют большие суммы для поддержки малого и среднего бизнеса, – продолжает продюсер. – Например, в США на это направили 2,2 трлн. долларов, в Германии - 800 млрд. евро, в Испании – 200 млрд. долларов. Конечно, и у нас такое должно быть. Сколько ресторанов, кафе, гостиниц простаивают?! Откуда они возьмут деньги? Боюсь, что без помощи государства многие компании обанкротятся.

– Режиссер Тимур Бекмамбетов сказал: «Мир кино не будет прежним». Вы с этим согласны?

– Это общая фраза. Мир кино изменится, как и мир футбола, мир балета, театральный мир... Наверное, весь мир не будет прежним, не только мир кино.