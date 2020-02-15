Эксперт: Социальное жилье не повлияет на рынок московской аренды

Минстрой России и ДОМ.РФ разрабатывают программу строительства некоммерческого социального арендного жилья для людей, чей доход не позволяет им рассчитывать на ипотечный кредит. Выглядит как очередной «прожект» правительства?

О социальной аренде мы поговорили с Марией Жуковой, управляющим директором «МИЭЛЬ-Аренда».

— С вашей точки зрения, реален такой проект социального арендного жилья?

— Пока не совсем понятно, каков будет механизм предоставления такого жилья — это аренда от госсобственника или от застройщика, который будет дотироваться от государства, а часть квартир в доме сдавать на обычной, коммерческой основе за рыночные деньги?

Если дом будет полностью от государства, это будет то же самое, что и жилье по социальному найму в СССР. В то время это был единственно возможный механизм.

Вопрос и в том, как это жилье будет предоставляться — на основании справки о доходах, малоимущим, которые находятся в очереди на жилье из-за плохих условий? Этот механизм нуждается в проработке и раскрытии.

На данный момент прожиточный минимум — около 16 тысяч рублей на человека. Предположим, что 30–40% от дохода семьи из трех человек в условные 40 тысяч — это около 16 тысяч рублей. Хотелось бы понимать, что будет предоставляться за эти деньги и что будет входить в этот платёж — только арендная плата или ещё и коммунальные платежи, которые сейчас велики и съедают существенную часть бюджета семей.

— Были ли такие проекты уже реализованы в Москве или в других городах?

— На данный момент в соцнайме остались только квартиры советских времен — более современные проекты социальной аренды нам неизвестны.

— Повлияет ли социальное жилье на рынок московской аренды?

— Если это жилье будет целенаправленно строиться для расселения малоимущих очередников, то это затронет только ту аудиторию, которая в данный момент не может снимать жилье в коммерческом сегменте в силу отсутствия средств. А на данный момент основной запрос — до 35 тысяч рублей. Таким образом, это разные целевые аудитории, которые не пересекаются, и на основную часть рынка коммерческой аренды этот проект практически не повлияет.