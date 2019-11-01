Невозможность выдачи ипотеки семьям, использующим маткапитал могут урегулировать

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил о возможных поправках, направленных на урегулирование ключевых проблем, возникающих при выдаче ипотеки семьям с детьми, у которых выделены доли собственности.

Соответствующие корректировки, по словам парламентария, инициировали в первую очередь банкиры. На настоящий момент, если сделка оформляется как альтернативная и в продаваемой квартире есть детские доли, банки не могут предоставить ипотеку.

Как отмечает глава центра разработки ипотечных продуктов Промсвязьбанка Марина Заботина, наиболее частой причиной возникновения «детских долей» стал материнский капитал: в этом случае родители по закону обязаны предоставить ребенку долю в приобретаемом жилье, из-за чего на семью накладываются ограничения по дальнейшим сделкам с недвижимостью.

Опрос банков, проведенный газетой «КоммерсантЪ», показал, что около 5–6% заемщиков используют маткапитал для погашения ипотеки, при этом доля отказов из-за «детской доли» варьируется от 5 до 10 процентов.

«Можно установить в законе обязанность выделить долю несовершеннолетним в недвижимом имуществе после погашения всех кредитов»,— говорит руководитель «Росбанк Дом» Денис Ковалев.

При этом Заботина отмечает, что родители могут предоставить нотариальное обязательство о последующем выделении доли детям, однако с такой позицией не соглашается собеседник издания работающий в крупном банке: «Не стоит забывать, что в случае дефолта по кредиту банк будет вынужден изъять предмет залога. Значит, доли детям выделены не будут и их положение ухудшится, и мы пока не видим решения проблемы».