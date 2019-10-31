В Москве начали продавать квартиры площадью меньше парковочного места

В столичных новостройках начали продавать студии, площадь которых составляет чуть больше 11 квадратных метров.

Как сообщает риелторская компания «Метриум», речь идет о квартирах площадью от 11,1 до 11,6 квадратных метра, расположенных в новостройках в районах Западное Дегунино и Нижегородский. По наблюдениям аналитиков, такие студии оказались по размеру меньше стандартного парковочного места для автомобиля, которое, согласно нормам, не может быть меньше 13,25 квадратных метра.

Стоимость таких студий, называемых самим застройщиком «жилыми помещениями» и «пространствами для жизни», при этом начинается от 3,13 миллиона рублей.

Эксперты «Метриум» указывают на то, что эти лоты стали самыми маленькими за всю историю рынка массовых новостроек Москвы.