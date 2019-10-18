Турчак предлагает придать онлайн-голосованиям по домоуправлению юридический вес

Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак предложил законодательно закрепить онлайн-голосования по вопросам домоуправления.

По его мнению, такие поправки можно внести в Жилищный кодекс РФ, чтобы уже существующие на настоящий момент онлайн-голосования приобрели юридический вес, передает РБК.

«Это повысит вовлеченность людей в принятие решений, влияющих на качество их жизни», — считает государственный деятель.

На данный момент собственники могут принимать решения о реконструкции дома, капитальном ремонте общего имущества дома (лифтов, подвалов, крыш), о строительстве хозяйственных построек на земельном участке, на котором расположен дом, но только на общих собраниях.