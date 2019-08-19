Сумма комфортного дохода для обслуживания ипотеки выросла с марта на 5,6%

Сумма семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита в России, достигла 75,6 тысячи рублей.

Как сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ), размер рекомендованного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита семьи, вырос по сравнению с мартом 2019-го на 5,6%.

Сложнее всего приходится жителям Москвы, где этот показатель достигает 152,2 тысячи рублей, и Подмосковья (112,5 тысячи), а также Санкт-Петербурга (91,7 тысячи), Ленинградской области (88,8 тысячи) и Приморского края (87,8 тысячи).

Наименьший размер рекомендованного дохода семьи для обслуживания ипотеки зарегистрирован в Челябинской области – там он составляет 53,1 тысяч рублей. В Алтайском крае эта сумма также является относительно скромной – 55,2 тысячи рублей. В Кемеровской области соответствующий показатель достигает 55,5 тысячи рублей, в Оренбургской – 58,4 тысячи, в Омской – 60,8 тысячи.

«С начала года размер рекомендованного семейного дохода заемщика, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, немного вырос», – отметил гендиректор НБКИ Александр Викулин. По его словам, одной из причин роста является увеличение среднего размера ипотечного кредита и процентной ставки.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Сбербанк вслед за рядом других банков снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта.