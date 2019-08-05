Сбербанк решился на снижение ставки по ипотеке

Сбербанк с 6 августа снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта по основной линейке продуктов.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу кредитной организации. Речь идет о ставках по кредитам на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство дома, покупку гаража и машино-места, рефинансирование кредитов других банков, а также по нецелевому кредиту под залог недвижимости.

Уточняется, что по минимальной ставке в 7,6% квартиру смогут купить зарплатные клиенты банка в рамках программы субсидирования с застройщиками. При участии в акциях «Молодая семья» и «Скидка 0,3% на ДомКлик» минимальная ставка на приобретение готового жилья может составить 9,1%.

Сбербанк стал еще одним из крупнейших банков, который пошел на снижение ставок по жилищным кредитам. В июле ставки на жилищные кредиты снизили, в частности, «Открытие», Альфа-банк, Газпромбанк, «Дом.РФ», «Райффайзенбанк» и ВТБ, средняя ставка по ипотеке по итогам июня составила 10,28% годовых.