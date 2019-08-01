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В июне банки выдали на 11% больше ипотечных кредитов, чем в мае

Недвижимость
14:16, 01 августа 2019

Центробанк сообщил, что средняя ставка по ипотеке по итогам июня составляет 10,28% годовых, передают «Ведомости». Этот показатель на 0,25% ниже, чем в предыдущем месяце.

Эксперты утверждают, что нынешние изменения происходят на фоне снижения ключевой ставки Центробанком. Недавно она вновь снизилась на 0,25% и сейчас составляет 7,25% годовых. Также имеет свое влияние удешевление стоимости фондирования.

Гендиректор Frank RG Юрий Грибанов утверждает, что при отсутствии шоков Центробанк продолжит снижать ставку, что следом отразится на ставках по ипотеке. Банки продолжат снижать цены на ипотечные кредиты.

Таким образом, в июне банки выдали на 11% больше ипотечных кредитов, чем в мае. Но этот результат все равно на 20% меньше, чем в июне прошлого года. Эксперты отмечают, что своего пика ставки по ипотеке достигли минувшей весной.

Теги: Тарифы и цены, Рубль, Банки

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