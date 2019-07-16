Прокуратура Забайкалья купила квартиру у жены прокурора за 2,9 млн

Прокуратура Забайкалья купила трехкомнатную квартиру в Чите у прокурора Могойтуйского района города и его жены.

Об этом сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на сайт госзакупок. Уточняется, что прокуратура опубликовала конкурс на покупку квартиры в Чите площадью не менее 54,4 квадратных метров. Согласно документам, квартира должна быть расположена в 4- или 5-этажном доме, но не на первом и не на последнем этаже. Сам дом должен быть с капитальным ремонтом и построен не ранее чем в 1963 году. В документах указывалось, что постройка «желательно» должна находиться на улице Ленина в Чите. На данные цели из бюджета было выделено 2,98 млн рублей.

Продавцом квартиры оказалась Ольга Люкшина, жена прокурора Могойтуйского района Забайкальского края Евгения Люкшина. Заявка Люкшиной была единственной на конкурсе. Издания подчеркивает, что, согласно данным ЕГРН, квартира супругов в доме на улице Ленина — единственная, чья площадь соответствует условиям. Она расположена на втором этаже дома.

На сайте госзакупок сказано, что стороны подписали документы. В забайкальской прокуратуре «Тайге.инфо» подтвердили заключение договора.