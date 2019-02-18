Кто выиграет от достройки полуготового жилья по старым правилам

Эксперты сферы недвижимости — о том, что даст согласие правительства сделать исключения при переходе на эскроу-счета.

Управляющий партнер компании «Метриум», участник партнерской сети CBRE Мария Литинецкая:

— Смягчение условий перехода к новой модели финансирования, бесспорно, снизит риск массовой приостановки строительства жилья в стране. Порядка 40% строящихся домов (около 6,2 тыс. единиц) в России должны быть сданы в эксплуатацию в 2019 году. Это значит, что большинство из них либо преодолели 30-процентную отметку готовности, либо с высокой вероятностью это произойдет до 1 июля 2019 года. На 2020 год запланирован ввод еще 20% зданий (3,2 тыс. домов). По нашим экспертным оценкам, примерно половина из них должна быть готова на 30% к середине лета. К ним также надо прибавить стройки с нарушенными сроками ввода (порядка 20% строящихся объектов). Соответственно, в совокупности около 50–70% строящегося жилья не придется переводить на новую модель финансирования или «замораживать», если банки не дадут кредиты. Более разумный вариант перехода позволит спокойно завершить текущее строительство, но все новые объекты уже будут возводиться по обновленным правилам.

Прежде всего более лояльный вариант перехода к новой модели позволит завершить текущее строительство, не подставляя под удар добросовестных застройщиков и большое число дольщиков, вложившихся в проекты новостроек. Помимо этого, власти все же добьются ускоренной реформы: практически все новое строительство в 2019-м и последующих годах будет основано на целевом финансировании. Напомню, что раньше планировалось поставить необходимость применения кредита и эскроу-счетов в зависимость от даты получения разрешения на строительство. Это могло растянуть переход на пять лет вперед. Теперь этого не произойдет. Застройщики, имеющие на руках разрешения, теперь должны будут пересмотреть целесообразность планируемых проектов, что снизит риски как для них, так и для отрасли.

Впрочем, часть строек все же попадает в зону риска, хоть и небольшая. Это только стартовавшие проекты, которые не имеют проектного финансирования сейчас и не успеют выйти на нужную стадию готовности к 1 июля 2019 года. Их застройщикам придется очень быстро найти деньги на строительство в течение ближайших четырех месяцев. Возможно, это получится не у всех. Однако я полагаю, что в целом ситуация в отрасли и на крупнейших рынках останется стабильной.

Генеральный директор «МИЭЛЬ-Новостройки» Наталья Шаталина:

— Точные критерии проектов, которым разрешат использовать реализацию по ДДУ, пока неизвестны, есть сведения, что это будет порядка 70% готовности, хотя ранее обсуждались и более низкие показатели, но даже применение поправок к почти готовым объектам затронет более половины всех реализуемых корпусов. В настоящее время в старых границах Москвы порядка 63% реализуемых корпусов находятся в стадии готовности 70% и выше, на них приходится 42% всего предложения квартир. На территории Новой Москвы ситуация похожая: данным критериям соответствуют 62% всех корпусов, в них представлены 48% всего объема предложения квартир. Это всё цифры без учета «элитки».

В текущих условиях сохранение привычной схемы реализации для объектов в высокой стадии строительной готовности выглядит разумным решением, оно сделает переходный период более мягким и комфортным как для застройщиков, так и для банков и даже для покупателей.