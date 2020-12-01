Дмитрий Быков: Смерть современных героев

Так называлась когда-то книга Лимонова, и трудно подыскать другое название к хронике прошедших выходных.

Дмитрий Быков // фото: Александр Шпаковский

Заместитель главы отдела управления МЧС по Башкирии Ренат Абдульманов погиб во время охоты на лося. Заместитель главы Новоуральска Свердловской области Михаил Черницкий тоже погиб на охоте. И ровно в тот же день во время празднования именин российского бизнесмена погиб его сводный брат, пасынок миллиардера Аркадия Скорова. На именины была заказана историческая реконструкция с военной техникой (стоимостью, как сообщают, 250.000 рублей), и Андрей Кожевин попал под БТР.

Все эти трагедии объединяет, на мой взгляд, то, что все три гибели – героические и в каком-то смысле феодальные. Высшее чиновничество гибнет во время боевых развлечений – охоты и реконструкции; во время мужских праздников, на которых они только и могут реализоваться как мужчины. А что вы хотите? У людей должны быть способы повысить адреналин. И если повседневная жизнь, равно как и будничная работа, не предлагает им никакой содержательной деятельности, никакого осмысленного героизма, а только имитацию на всех уровнях – они, конечно, будут охотиться. Или играть в войну с реальной боевой техникой. Или устраивать автогонки на улицах вверенных им городов, что тоже бывает сплошь и рядом. И я уверен – все погибшие были именно настоящими мужчинами, просто им негде в нынешней России проявлять свои истинно мужские качества. Им приходится либо врать, либо изображать бурную деятельность. Хорошо белорусам – у них по выходным завелся настоящий экстремальный спорт, во время которого тоже, случается, убивают. А россиянам остается главным образом охота – пуще неволи. Те же, кто не может позволить себе охоту либо реконструкцию с боевой техникой, занимаются обычным гладиаторским мочиловом, которое стало для провинциальной России такими буднями, что о нем обычно и не сообщают.

Все это в порядке вещей, просто так сошлось наглядно. Когда людям нечем и незачем жить, они устраивают себе смерть во время героических и негероических развлечений. И эта смерть кажется мне более героической, чем такая жизнь, – хотя бы потому, что кое-что становится понятно самым непонятливым.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №46-2020 под заголовком «Смерть современных героев».