Дмитрий Быков – о статье Путина: Виноваты все, но только не мы

Креативный редактор Sobesednik.ru размышляет, о чем же напоминает нам недавняя статья президента на историческую тему.

Статья, написанная лидером России для разоблачения западной пропаганды о Второй мировой войне, понятная и наглядная.

Тезисно: уравнивать СССР и Германию недопустимо, а вот уравнивать Германию двадцатых и Россию девяностых как-то получается само собой. Потому что державы-победительницы (минус Россия, конечно, которая заблаговременно вышла из войны путем революции и Брестского мира) унизили Германию, навязали ей чудовищную репарацию, лишили шансов на развитие и обидели по-человечески. Немудрено, что реванш был неизбежен, и во Франции это отлично понимали. Виноваты, как всегда, англосаксы.

Дмитрий Быков // фото: Александр Шпаковский

Они же цинично совершили Мюнхенский сговор. Они же встречались с Гитлером, а Сталин не запятнал себя личной встречей (правда, провозглашал тост за него, но это по протоколу). Они настраивали Польшу, и так всегда русофобскую, против СССР, желавшего ей только добра и вступившего в нее только тогда, когда Польша как государство уже не существовала. Польша предала Чехословакию, правительство Польши предало свой народ, только СССР никого не предавал, и действия его одобрял сам Черчилль. Присоединяя (инкорпорируя) Литву, Латвию и Эстонию, СССР действовал «строго в рамках» – в рамках существовавших тогда договоренностей, обеспечив странам Балтии полноценное представительство в советском руководстве.

Конечно, мы не можем сбрасывать со счетов английскую и американскую помощь. Очень значительную: примерно 7 процентов от военной промышленности СССР (уверен, эту иронию вдумчивый читатель оценит). Но не будем забывать и о том, что весь западный мир стравливал СССР и Германию в надежде, что они обескровят друг друга.

Англия и США поддерживают тех, кто сегодня оправдывает предателей и коллаборационистов, помогают тем, кто сжигает живьем противников Бандеры и бандеровщины, всячески оправдывают тех, кто разрушает памятники, и вообще повторяют все свои ошибки первой половины ХХ века. Так что пусть потом не обижаются.

Я же говорю – очень наглядная статья. Мы знаем эту интонацию, эту смесь обиды, агрессии и веры в свою непогрешимость. Мы читали «Ночь в Лиссабоне» Ремарка с ее описанием тогдашних газет. И эту наглядность мы ценим. По крайней мере становится все понятно насчет прошлого.

Насчет будущего – тоже.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №23-2020 под заголовком «Виноваты все, но только не мы».