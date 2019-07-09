"Свобода мата, а не слова": Дмитрий Быков о Георгии Габунии

Я собирался писать о другом – о фильме Андрея Кончаловского «Грех» (сообщают, что теперь он называется «Монстр»), который мне уже посчастливилось посмотреть.

Из всех возможных подарков Ватикану этот – самый удачный, поскольку он представляет именно ту Россию, которая когда-то сняла «Андрея Рублева». Ту Россию, которая продолжает ставить великие вопросы. Мне хотелось подумать о смысле этого подарка, хотя сам президент России, возможно, доверился мнению советников и картины Кончаловского о судьбе Микеланджело не видел. Но приходится писать о другом грехе и другом монстре, рангом несравненно ниже. Ведущий программы «Постскриптум» на грузинском телеканале «Рустави 2» Георгий Габуния обратился к президенту России по-русски с грязнейшими и омерзительнейшими оскорблениями, дав тем самым жирный козырь всем врагам своего народа и нанеся удар всем его защитникам.

Это было не по-грузински и не по-человечески. Это было по-соловьевски и по-киселевски – и даже хуже. Это было, вероятно, продиктовано единственным желанием – подтвердить все худшее, что говорят разнообразные сторонники войн о грузинском народе и его отношении к России. Я не знаю, кто и что заставило Габунию так поступить и какие ему посулили бонусы. Но я твердо знаю, что его карьера кончена – не только потому, что это было гадкое зрелище, а потому, что это было зрелище жалкое. Это выглядело как визг бессилия. И еще хуже выглядело то, что премьер Грузии назвал это выступление провокацией, но директор телеканала Гварамия уже заявил, что извиняться за канал не будет, поскольку провокативно оно по форме. Стало быть, с сутью руководитель канала согласен. Я, если честно, не очень себе представляю, о чем думает человек, позволяющий себе подписываться под такими заявлениями и защищать свободу слова, гарантирующую их безнаказанность. Свобода слова тут рядом не лежала. Любой житель России почувствует себя оскорбленным – не потому, что любит Путина, а потому, что любит родной язык и не терпит, когда на нем произносятся мерзости. Это не просто мат – мат бывает вполне эстетичен. Это именно мерзости, и произнес их не человек. Хочется напомнить Георгию Габунии и его вдохновителям слова идеального грузина Даты Туташхии из великого романа Чабуа Амирэджиби: «Я еще увижу беду, которую вы на себя накликали». И добавить из Руставели: «Как вредим себе мы сами, враг вредить нам не решится».

Говорить что-нибудь хорошее о грузинском характере будет теперь куда труднее, а ездить в Грузию, которая солидаризируется с Габунией, не возникает ни малейшего желания.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №25-2019 под заголовком «Свобода мата, а не слова».