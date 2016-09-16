Архангелы Газпрома. Кто живет в элитном поселке Городище

Зубков, Кабаева, Шамалов... Кто получил от газовой монополии земельные участки под Москвой, узнал Sobesednik.ru.

Место встречи олигархов

«Газпром» сделал социальные инвестиции в собственное руко­водство. Про то, что «денег нет» и «надо затянуть пояса», придумали ведь не сегодня. Летом 98‑го года, накануне дефолта, несколько олигархов после совещания с Ельциным обратились к гражданам России с просьбой поддержать непопулярные меры Белого дома. Обращение свое Алекперов, Гусинский, Потанин и Ко сочиняли не где-нибудь, а в подмосковном доме приемов «Газпрома» «Богородское».

Пожалуй, это был звездный час закулисного газпромовского заведения, чей дизайн разработала известная в свое время фирма «СтройИмпериал» (она отвечала за реконструкцию Большого Кремлевского дворца). «Интерьеры загородного дома отвечают самым взыскательным вкусам его обитателей», – написано на сайте «СтройИмпериала» одновременно с упоминанием о том, что эта «резиденция призвана служить для отдыха и неформальных встреч ведущих работников крупнейшего акционерного общества».

Алексей Миллер Фото: Александр Алешкин / «Собеседник»

Как выяснил Sobesednik.ru, жить эти руководители предпочли неподалеку от места, в котором они же и отдыхают.

Дочь президента

Участок на территории кремлевского подсобного хозяйства «Воскресенское», в поселке Городище, «Газпром» получил еще 1 октября 1993 года. Тогда в бессрочное пользование компании досталось около 18 га. А в 2000 году монополия и вовсе получила землю в Городище в свою полную собственность.

Правда, теперь под резиденцией осталось лишь 12,5 гектаров. Вот Sobesednik.ru и заинтересовался, кто же обосновался по соседству от «Богородского». Оказалось, разные интересные люди. И не только «бывшие», как Юрий Вяхирев, сын бывшего «газового короля страны», или экс-глава аппарата правительства Черномырдина Владимир Квасов.

Из экзотики: на одном из наделов сперва поселился газовый трейдер из Казахстана Асхат Баймагамбетов. Потом его участок перешел к тогдашнему зам. директора «КазТрансГаза» Кайрату Боранбаеву, который сегодня возглавляет паралимпийцев Казахстана. А три года назад на этих 70 сотках разместилась Динара Кулибаева. Между прочим, так зовут среднюю дочь казахстанского президента Нурсултана Назарбаева. Сама Кулибаева – фигура непубличная, зато ее муж Тимур не только возглавляет Казахстанскую ассоциацию организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy, но и в 2011 году вошел в совет директоров «Газпрома».

Динара Кулибаева Фото: Стоп-кадр YouTube

Впрочем, мечты закрепиться в Городище сбылись и у российских представителей монополии. Причем получили они этот шанс от своего прямого работодателя. То есть от себя самих.

Новые архангелы

Согласно Росреестру, 7 июня 2012 года «дочка» «Газпрома», которая отвечает за его крупные инвестиционно-строительные проекты, – «Газпром социнвест» – получила в собственность несколько га леса прямо за околицей «Богородского». Однако эта инвестиция оказалась исключительно для своих: не прошло и нескольких дней, как компания оформила договоры о передаче этих участков частникам под застройку.

Год спустя «Газпром социнвест» получил от Воскресенского совета депутатов добро на то, чтобы эта новая улица в Городище называлась Новоархангельская. Что же за архангелы поселились на ней?

Николай Дубик, член правления «Газпрома», брат бывшего советника Путина Сергея Дубика, друг начальника контрольного управления президента Константина Чуйченко и однокурсник первого вице-премьера Игоря Шувалова. На полутора гектарах Дубика в Городище вырос коттедж на 1800 м2.

Рядом – гендиректор «Ямалгазинвеста» Владимир Хурцилава. Ему достался участок в 61 сот­ку и дворец на 2900 м2.

Виктор Зубков Фото: Global Look Press

Опустились на землю «Газпром социнвеста» зампред «Газпрома» Валерий Голубев (1,3 га), зам. главы «Газпром нефти» Елена Илюхина (1,5 га), зам. министра энергетики Анатолий Яновский (65 соток), гендиректор «Газфлота» Юрий Шамалов, которого некоторые по ошибке до сих пор называют «зятем Путина» (почти гектар), Борис Пайкин (га с небольшим), занимавший в то время пост руководителя «Газпром социнвеста», и лично председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, бывший премьер, построивший на своих полутора гектарах трехэтажный особняк на 1233 м2 вместе с 360-метровой пристройкой.

Главный приз

Впрочем, самый лакомый приз вручили олимпийской чемпионке Алине Кабаевой, которая была тогда звездой рекламы «Газпром» – детям». Так что «Газпром» оказался не только детям: Алине Маратовне в Городище досталось сразу два надела площадью почти 3 га и стоимостью 137 млн 523 тыс. 129 рублей 72 копейки. Во всяком случае, именно такая цифра указана на Публичной кадастровой карте.

В принципе на приобретение земли Кабаевой хватило бы собственных средств. Судя по декларациям, у нее на счетах в 2010 году было 124 млн рублей, да за полтора следующих года она заработала еще миллионов 15. Но сложно представить, чтобы бывшая спортсменка отдала все накопления за участок, который ей оказался не нужен (этим летом Кабаева, так и не отстроившись, его продала). Получить от нее комментарий не удалось.

Алина Кабаева Фото: Global Look Press

Да и заплатила ли сполна верхушка «Газпрома» – тоже вопрос, на который в этой компании нам также не ответили.

– Интересный вопрос, – согласился помощник гендиректора «Газпром социнвеста» Александр Вайнер. – Но я не помню, чтобы мы в тех местах владели землей. Только реконструировали объекты «Газпрома». Так что, думаю, произошла ошибка. И, если не путаю, в 2012 году «Газпром социнвеста» вообще не было, он тогда назывался «Газпроминвестарена». Значит, наверняка ошибка.

Впрочем, ИНН компании, которая в выписках из Росреестра указана как первоначальный собственник земель у Городища, совпадает с данными «Газпром социнвеста». Кроме того, в ленте новостей на корпоративном сайте еще за 2010 год компания упомянута именно под нынешним названием. Словом, ошибка маловероятна.

А то, что непонятно чья земля непонятно на каких условиях попала в руки нужным людям – не иначе как чудо. Мечты ведь и правда сбываются. Во всяком случае, связанные с «Газпромом». Во всяком случае, у тех, кто к «Газпрому» имеет какое-то отношение. А остальные, по старой «богородской» привычке, могут лишь пояса затянуть.