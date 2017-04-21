21 апреля в больнице Санкт-Петербурга умерла женщина, пострадавшая при теракте в метро.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что спецслужбы установили личность заказчика теракта в метро Санкт-Петербурга.

Вице-губернатор города Анна Митянина в своем твиттере сообщила о смерти женщины 1960 года рождения, пострадавшей при теракте. По ее словам, женщина находилась в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе в крайне тяжелом состоянии.

Таким образом, число жертв теракта в питерском метро достигло 16 человек, включая террориста.

21.04.2017 в НИИ Джанелидзе в 06:05, находясь в крайне тяжёлом состоянии, скончалась женщина 1960 г.р., пострадавшая в теракте 03.04.2017 — Анна Митянина (@A_Mitjanina) 21 апреля 2017 г.