Происшествия
Источник: Твиттер Анны Митяниной
10:57, 21 Апреля 2017 Версия для печати

Число жертв теракта в питерском метро достигло 16 человек

21 апреля в больнице Санкт-Петербурга умерла женщина, пострадавшая при теракте в метро.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что спецслужбы установили личность заказчика теракта в метро Санкт-Петербурга.

Вице-губернатор города Анна Митянина в своем твиттере сообщила о смерти женщины 1960 года рождения, пострадавшей при теракте. По ее словам, женщина находилась в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе в крайне тяжелом состоянии.

Таким образом, число жертв теракта в питерском метро достигло 16 человек, включая террориста.

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